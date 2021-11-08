В Госдуме предложили амнистировать купивших сертификат россиян при условии вакцинации от COVID-19

Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил ввести амнистию для россиян, которые купили сертификат о вакцинации, но потом решили поставить прививку по-настоящему.

Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по охране здоровья считает, что таких людей не нужно наказывать. Он предложил им покаяться и получить настоящий QR-код.

«Каждый своим руководствовался принципом или боязнью, или еще что-то, или авось пронесет. У нас в стране вообще это очень принято — пока гром не грянет, мужик не перекрестится. В этом случае людей нужно поддержать», — заявил Леонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Депутат предложил установить срок, в течение которого будет действовать амнистия для правонарушителей с поддельными сертификатами — две недели или месяц. Леонов заявил, что у них должен быть шанс на иммунизацию.

Последствия сбоя на портале «Госуслуги» практически устранены. У большинства владельцев сертификатов о вакцинации восстановлены сроки действия QR-кода, пишет телеканал «360».