«Гуляют все». В Пскове разрешили проводить банкеты и корпоративы

Власти Псковской области разрешили проведение массовых мероприятий при наличии сертификатов о вакцинации. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, передает газета «Псковская Губерния».

В законодательстве четко определены виды разрешенных мероприятий: банкеты, свадьбы, поминки и корпоративы. Однако попасть на них можно только при наличии документов либо о вакцинации, либо о перенесенном не более, чем за шесть месяцев до проведения события, COVID-19.

В случае, если у участников нет подобных документов, то они должны представить медотвод от вакцинации, заверенный лечащим врачом. Помимо этого, и организаторы, и участники должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

wikipedia.org / A.Savin

Уточним, что в Псковской области с момента начала пандемии заразилось 60 336 человек. Для ограничения распространения коронавирусной инфекции с 30 октября в регионе начала действовать система QR-кодов.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков заявил о развитии скрытых заболеваний после перенесенного COVID-19. По мнению специалиста, во время заболевания коронавирусом повышает риск поражения легких, органов пищеварения, в особенности кишечника, и печени.