Лидер азербайджанской диаспоры Москвы Тагиев поддержал Кадырова в споре с Симоньян после инцидента в Ватутинках

Необходимость обнародования национальности преступников и их жертв обсуждали сегодня в эфире Медиагруппы «Патриот». Своей позицией по данному вопросу поделился председатель азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев.

После инцидента в столичном районе Новые Ватутинки, где четверо уроженцев кавказских республик напали на мужчину с ребенком, в Сети разгорелась дискуссия между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян на тему необходимости упоминания национальностей нападавших. Кадыров подчеркнул, что жители Северного Кавказа, прежде всего, являются гражданами России, а не приезжим.

Поддержал главу Чечни и Шамиль Тагиев. Он отметил, что ничего не изменится в лучшую сторону, пока в СМИ и соцсетях будет активно обсуждаться вопрос национальности преступников.

«Мы наоборот подставляем под удар жизнь, здоровье, карьерных рост тех представителей кавказских народов, которые пытаются помочь этой стране», — заявил лидер азербайджанской диаспоры в России.

Тагиев в заключение задался вопросом, почему, когда официальные структуры стремятся раньше времени не выдавать детали дела и национальности фигурантов, СМИ берут на себя такую ответственность.