Байден прежде всего. Америка сворачивает с политического курса Дональда Трампа

Президент США Джозеф Байден не собирается строить политику на базе принципа «Америка прежде всего» (America first), которым во время президентства руководствовался его предшественник Дональд Трамп. Об этом журналистам CNN рассказал советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Байден существенно отошел от политики президента Трампа и открыто отверг принцип "Америка прежде всего". На самом деле, он [Трамп] говорил, что "Америка прежде всего", ставя Америку на последнее место», — уверен помощник демократа.

Салливан не уточнил, что именно Байден готов поставить во главу угла вместо Америки, однако обратил внимание, что во внешней политике президент придерживается «многосторонней дипломатии» и старается «учитывать интересы союзников». Такая тактика является более эффективной, если ты стоишь у руля Соединенных Штатов, добавил советник по нацбезопасности.

Global Look Press / CNP/AdMedia

Подход Дональда Трампа — отстраненность от общемировых процессов и главенство национальных интересов — нынешняя администрация считает «изоляционистским». В заслуги действующему президенту Джейк Салливан записал отмену штрафных пошлин между воздушными конкурентами — европейской Airbus и американской Boeing, а также создание основы для противостояния Европы и США с Китаем.

Последний аргумент, скажем прямо, весьма сомнителен. Достаточно вспомнить новоиспеченный военно-политический альянс AUKUS (Australia, United Kingdom, USA), который поставил под сомнение дальнейшие дружественные отношения Вашингтона и Парижа. Из-за прихоти Байдена, британского премьера Бориса Джонсона и его австралийского коллеги Скотта Моррисона Франция понесла громадные убытки — 66 миллиардов долларов. Весьма шаткая «основа» для совместной борьбы с Китаем.

Разыгрываемая Белым домом партия дает понять, что принцип «Америка прежде всего» никуда не делся, но обрел новую форму. Таково мнение директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктора исторических наук Юрия Рогулева, который к заявлениям Салливана отнесся со скепсисом.

«Я бы не стал полагаться на высказывание Салливана, который не определяет политику Вашингтона. Это вопрос терминологии. Трамп произносил то, что у многих американцев было на уме, но об этом не решались говорить, а Байден держит этот принцип в уме, но преподносится все в ином ключе. О многосторонней дипломатии и учете интересов союзников в свое время говорил и [бывший президент Барак] Обама. И к чему это привело?» — задал риторический вопрос эксперт.

whitehouse.gov / Lawrence Jackson

Действительно, президентство демократа Обамы многие связывают с ухудшением ситуации в Афганистане и Ираке (при этом глава Белого дома постоянно обещал, что Америка сократит военный контингент в этих странах) и печально известной Obamacare — реформой здравоохранения, из-за которой со страхового рынка США ушли сразу несколько крупных компаний, выросли расходы на здравоохранение, а работодатели буквально заставляли не самых обеспеченных американцев приобретать медстраховку.

Во время президентской гонки 2016 года Трамп называл политику Обамы «полной и тотальной катастрофой». Сейчас США идут в ту же сторону, полагает американист Юрий Рогулев. О налаживании отношений с Европой после AUKUS не может быть и речи — доверие к Вашингтону, как к торговому партнеру, заметно снизилось.

«Произносить можно многое, но Америка всегда в первую очередь ставила свои собственные интересы. Пока внешняя политика, несмотря на возможный отказ от доктрины Трампа, довольно предсказуема, она почти не изменилась. США считают себя главными в НАТО, они скептически относятся к Евросоюзу и так далее», — заключил собеседник «Политики Сегодня».

Справка ПС

В 1940 году в США был образован комитет, который назывался «Америка прежде всего». Его представители открыто агитировали против вступления страны во Вторую мировую войну, так как поддерживали политику невмешательства. Самыми знаменитыми сторонниками этого движения были президенты Соединенных Штатов Джеральд Форд и Джон Кеннеди.