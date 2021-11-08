Бизнесмен Пригожин объяснил британской The Telegraph, почему Запад не понимает Россию

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин отправил журналистам британского The Daily Telegraph ответы на вопросы об актуальных проблемах глобальных отношений между странами. Его слова передает ФАН.

Ежедневная британская газета The Daily Telegraph опубликовала ответы известного российского бизнесмена Евгения Пригожина на различные вопросы, связанные с аспектами общественной и политической жизни. Примечательно, что журналисты из Соединенного Королевства представляют статью как интервью, хотя предприниматель всего лишь ответил на переданные ему вопросы.

Бизнесмен из Северной столицы высказал свое мнение по широкому спектру тем, включая отношения Российской Федерации и Великобритании, а также влияние на них позиции Белого дома. Пригожин отметил, что надеется на определенную стабильность и что отношения в дальнейшем «не ухудшатся».

«Российская Федерация не стремится распространять демократию, авторитаризм, коммунизм, закон шариата или какую-либо иную идеологию», — подчеркивает предприниматель.

Запад не понимает российское государство, которое стремится защитить интересы русских людей, подчеркнул Пригожин. Ответивший на вопросы газеты бизнесмен также акцентирует внимание на полном отсутствии оснований под слухами вокруг якобы его влияния на проведение президентских выборов в Соединенных Штатах в 2016 году. Вместе с этим, бизнесмен опровергает и связь с «ЧВК Вагнера».

«Я могу с уверенностью сказать, что не имею никакого отношения ни к группе Вагнера, ни к другим военизированным формированиям», – поделился Пригожин.

Отмечается, что Пригожин никак не связан с деятельностью частных военных компаний, не находится в близких отношениях с президентом Владимиром Путиным, а также является последователем мирного решения вопросов.

Российский предприниматель опечалился, что его все время пытаются как-либо связать с военизированными формированиями. Он «очень встревожен тем, что некоторые так думают».