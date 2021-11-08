Погребинский пояснил, почему закончилась любовь между Ахметовым и Зеленским

Заключенный ранее союз между президентом Украины Владимиром Зеленским и олигархом Ринатом Ахметовым к настоящему времени расторгнут, об этом можно судить по тому, сколько врагов нынешнего главы государства собирается на телеканалах Ахметова.

Такое мнение в эфире украинского телеканала Newsone высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В частности, эксперт напомнил, что ранее на принадлежащих олигарху Ахметову каналах Зеленского все время «облизывали», не позволяя никому никакой критики в адрес президента, за редким исключением.

«Сейчас там регулярно приходит (бывший председатель Верховной рады Дмитрий) Разумков, который определенно занимает антизеленскую позицию, приходит (заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Светлана) Крюкова. Появляются люди, которые критикуют Зеленского», — добавил Погребинский.

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Эти изменения, по мнению политолога, свидетельствуют о том, что Владимир Зеленский и Ринат Ахметов больше не являются союзниками, и о том, что «дружба и любовь» между президентом и олигархом если не закончились, то находятся на пороге этого. Иначе, убежден Михаил Погребинский, сейчас на телеканалах Ахметова не звучало бы столько критики в адрес украинского президента.