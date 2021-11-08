Тимошенко назвала ситуацию с COVID-19 на Украине геноцидом населения

Украинские власти умышленно уничтожают население страны. Они не уделяют должного внимания системе здравоохранения, заявила в эфире местного телевидения лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко.

Тимошенко рассказала журналистам о ситуации в украинском Николаеве. В местной больнице родные пациентов просят обеспечить их близких кислородом.

«Идет второй год пандемии, даже маленькие дети знают, что людей спасают кислородом, которого на Украине недостаточно», — отметила политик.

Ситуацию с COVID-19 в стране депутат назвала геноцидом населения. По словам Тимошенко, такого мнения придерживаются и сами украинцы. Ведь средства на систему здравоохранения выделяются по остаточному принципу, пояснила политик.

Ранее стало известно, что на Украине фиксируются рекорды по суточному приросту заболеваемости коронавирусом. Глава минздрава Виктор Ляшко заявил, что страна находится на пике волны COVID-19.