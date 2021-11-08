В Кремле заявили об отсутствии планов по изменению срока действия сертификатов о вакцинации

Изменение срока действие сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Кремле не обсуждали, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вопрос возник из-за введения новых прививочных сертификатов и обнуления QR-кодов на портале «Госуслуги». Песков отметил, что таких обсуждений не велось.

«Нет, на этот счет ничего не обсуждается и не обсуждалось», — заявил официальный представитель Кремля.

Проблемы с QR-кодами на портале «Госуслуги» связаны с техническими работами, которые привели к сбоям. Песков добавил, что такое случается и в этом нет ничего страшного.

В Минцифры и Минздраве пояснили, что сроки остаются прежними — 12 месяцев для вакцинированных от COVID-19. Изменения в форме сертификатов вступают в силу с 8 ноября, выданные ранее документы переведут в новый вид автоматически.