Кабмин повысит финансирование проектов программного обеспечения в промышленности

Правительство РФ в четыре раза увеличит финансовую поддержку российских проектов по программному обеспечению в промышленности. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

По его словам, в течение ближайших лет планируется реализовать четыре проекта по инновационному развитию обрабатывающей отрасли. Масштабная цифровая трансформация будет сконцентрирована на внедрении отечественных решений в области информационных технологий на предприятиях.

«Для этого в четыре раза увеличим финансовую поддержку отечественных проектов в области промышленного программного обеспечения», — заявил глава кабмина.

Среди этих программ будут технологии интернета вещей, искусственного интеллекта, робототехники, сенсорики, виртуальной и дополненной реальности. Внедрение таких технологий позволит повысить производительность труда, сократить себестоимость товаров и ускорить их выход на рынок, подчеркнул Мишустин.

Применение технологий ИИ обеспечит прорыв в оборонной промышленности. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ОПК в Сочи.