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Ковидные выходные. Жители каких регионов РФ до сих пор пережидают пандемию дома

Россия
Ковидные выходные. Жители каких регионов РФ до сих пор пережидают пандемию дома

Не все российские регионы сегодня вернулись к обычному режиму после нерабочей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Власти шести субъектов РФ продлили «ковидные выходные».

Так в Смоленской области установили нерабочие дни до 10 ноября. В Челябинской, Курской и Новгородской областях — до 12 ноября. Жители Брянской области будут отдыхать вплоть до 14 ноября. А в Томской области режим продлили и вовсе до 15 числа.

Вместе с дополнительной неделей выходных для работающего населения губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился продлить для школьников и учащихся средне-специальных учебных заведений осенние каникулы, а студентов вузов перевести на дистанционное обучение. Кроме того, в местных поликлиниках на время локдауна также приостановили профосмотры и диспансеризацию.

До 15 ноября без занятий останутся и школьники Иркутской области. Однако в этом сибирском регионе указ коснется только учебных заведений Жигаловского района, двух сел Нукутского и Эхирит-Булагатского районов, а также семи городов: Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Усолье-Сибирского, Черемхово, Свирска.

Ковидные выходные. Какие регионы РФ продлили нерабочие дни
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Вместе с тем в некоторых регионах, где с 8 ноября возобновились рабочие и учебные будни, власти продолжают ужесточать коронавирусные ограничения. Так, в Татарстане с 20 ноября введут систему QR-кодов для всех совершеннолетних пассажиров общественного транспорта. Альтернативой электронному сертификату, подтверждающему наличие прививки, сможет стать только справка о медотводе от вакцинации.

Подобные меры в ближайшее время могут быть приняты и в Республике Башкортостан. Об этом накануне объявили в мэрии Уфы. Там вопрос введения QR-кодов для проезда в городских автобусах будет рассматриваться на ближайшем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ковидные выходные. Какие регионы РФ продлили нерабочие дни
Невские Новости  / Сергей Борода

А на Дальнем Востоке сертификаты о вакцинации вскоре начнут требовать даже в аэропортах. В Хабаровске это ограничение будет действовать с декабря. А на Камчатке QR-коды понадобятся пока что только для внутренних перелетов по региону на самолетах и при посадке на междугородние автобусы, следующие из административного центра в поселки Октябрьский, Эссо, Ключи и Усть-Камчатск.

«Начиная с 23 ноября мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок как авиационным, так и наземным транспортом», — сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Подобные ограничения на передвижение возмутили россиян. Накануне участники Общероссийского объединения пассажиров даже направили письмо вице-премьеру РФ, председателю оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяне Голиковой с просьбой отменить решение о введение QR-кодов на транспорте. По словам активистов, подобные меры не помогут снизить темпы распространения COVID-19 в России, зато приведут «тысячи транспортных компаний к банкротству».

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