Ковидные выходные. Жители каких регионов РФ до сих пор пережидают пандемию дома

Не все российские регионы сегодня вернулись к обычному режиму после нерабочей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Власти шести субъектов РФ продлили «ковидные выходные».

Так в Смоленской области установили нерабочие дни до 10 ноября. В Челябинской, Курской и Новгородской областях — до 12 ноября. Жители Брянской области будут отдыхать вплоть до 14 ноября. А в Томской области режим продлили и вовсе до 15 числа.

Вместе с дополнительной неделей выходных для работающего населения губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился продлить для школьников и учащихся средне-специальных учебных заведений осенние каникулы, а студентов вузов перевести на дистанционное обучение. Кроме того, в местных поликлиниках на время локдауна также приостановили профосмотры и диспансеризацию.

До 15 ноября без занятий останутся и школьники Иркутской области. Однако в этом сибирском регионе указ коснется только учебных заведений Жигаловского района, двух сел Нукутского и Эхирит-Булагатского районов, а также семи городов: Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Усолье-Сибирского, Черемхово, Свирска.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Вместе с тем в некоторых регионах, где с 8 ноября возобновились рабочие и учебные будни, власти продолжают ужесточать коронавирусные ограничения. Так, в Татарстане с 20 ноября введут систему QR-кодов для всех совершеннолетних пассажиров общественного транспорта. Альтернативой электронному сертификату, подтверждающему наличие прививки, сможет стать только справка о медотводе от вакцинации.

Подобные меры в ближайшее время могут быть приняты и в Республике Башкортостан. Об этом накануне объявили в мэрии Уфы. Там вопрос введения QR-кодов для проезда в городских автобусах будет рассматриваться на ближайшем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Невские Новости / Сергей Борода

А на Дальнем Востоке сертификаты о вакцинации вскоре начнут требовать даже в аэропортах. В Хабаровске это ограничение будет действовать с декабря. А на Камчатке QR-коды понадобятся пока что только для внутренних перелетов по региону на самолетах и при посадке на междугородние автобусы, следующие из административного центра в поселки Октябрьский, Эссо, Ключи и Усть-Камчатск.

«Начиная с 23 ноября мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок как авиационным, так и наземным транспортом», — сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Подобные ограничения на передвижение возмутили россиян. Накануне участники Общероссийского объединения пассажиров даже направили письмо вице-премьеру РФ, председателю оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяне Голиковой с просьбой отменить решение о введение QR-кодов на транспорте. По словам активистов, подобные меры не помогут снизить темпы распространения COVID-19 в России, зато приведут «тысячи транспортных компаний к банкротству».