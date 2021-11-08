Песков: в Кремле не видят межнациональной подоплеки драки в ТиНАО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видят межнациональной подоплеки в громких инцидентах последних дней, в том числе в драке в Ватутинках.

Напомним, выходцы из Азербайджана напали на мужчину с маленьким сыном в Новой Москве. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Арестованные свою вину не признают, считая себя также потерпевшей стороной. Происшествие вызвало большой общественный резонанс.

Песков подчеркнул, что никакой национальной подоплеки здесь нет. По его словам, все участники — россияне. Если обвинения следствия будут доказаны, то виновных привлекут к ответственности.