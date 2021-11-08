Песков: Путин и глава ЦРУ Бернс по телефону обсудили отношения Москвы и Вашингтона

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с руководителем ЦРУ Уильямом Бернсом, в ходе которого стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналистов, официальный представитель Кремля подтвердил тот факт, что «такой телефонный разговор имел место».

«(Обсуждались. — Прим. ред.) двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, (состоялся. — Прим. ред.) обмен мнениями по региональным конфликтам», — сообщил Песков.

Он добавил, что Владимир Путин и Уильям Бернс также затронули тему кибербезопасности.

Как стало известно ранее, глава ЦРУ посетил Россию из-за Украины. Об этом сообщили журналисты телеканала CNN.