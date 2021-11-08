Заявления со стороны администрации американского президента Джо Байдена о необходимости налаживания отношений с Россией предсказуемо оказались лживыми. К такому выводу пришли обозреватели портала Strategic Culture.

Изначально руководство США предпринимало шаги, которые действительно носили положительный характер. В частности, это касается желания Байдена продлить совместный с Россией Договор о сокращении наступательных вооружений СНВ-3. Плюс ко всему только спустя пять месяцев с начала своего президентского срока действующий лидер лично встретился со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным в Женеве, передает «ПолитРоссия».

Авторы Strategic Culture отметили, что сейчас все вернулось на круги своя. Белый дом продолжает предпринимать попытки навязать собственную позицию другим странам. Следовательно, под заявлениями о «стабильных и предсказуемых» отношениях Вашингтон подразумевает полное отсутствие взаимности и каких-либо обсуждений.

Подтверждением этому является отказ Соединенных Штатов от обнуления дипломатических ограничений между Москвой и Вашингтоном. И, хотя американцы ответили на часть запросов РФ в сфере информационной безопасности, ряд важных тем по-прежнему игнорируется со стороны Белого дома. Это может означать лишь одно: США не нужны здоровые и нормальные отношения с Кремлем.

Как стало известно ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о совместной работе США и России над стратегической стабильностью. По ее словам, консультации уже прошли 28 июля и 30 сентября.