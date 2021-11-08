Более 70% россиян считают депутата Рашкина виновным в незаконном убийстве лося

ВЦИОМ провел опрос среди россиян на тему задержания Госдумы Валерия Рашкина с тушей убитого лося в автомобили. По результатам исследования, больше половины граждан РФ слышали об этой истории и считают, что он занимался незаконной охотой.

Согласно полученным результатам, порядка 83% респондентов не верят в рассказ депутата о то, что он нашел убитого лося и вез его в полицию.

«Среди тех, кто слышал историю, 72% полагают, что Валерий Рашкин действительно занимался незаконной охотой, а также мог находиться за рулем в состоянии опьянения», - отмечено в исследовании.

Лишь 11% опрошенных россиян ответили, что убеждены в невиновности Валерия Рашкина и считают данную ситуацию провокацией со стороны недоброжелателей. Есть и те, кто затрудняется ответить — 17%.

В Москве около офиса КПРФ неизвестные устроили стихийный мемориал в память об убитом лосе. Неравнодушные граждане принесли к траурный венок и «портрет» рогатого животного с характерной черной лентой.