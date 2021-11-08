Толпа беженцев у польско-белорусской границы попала на видео

Большая группа нелегальных мигрантов собралась у белорусско-польской границы. Видео готовящихся к штурму рубежей Евросоюза беженцев попало в Сеть.

На опубликованных кадрах видно, что колонна нелегалов насчитывает сотни человек. Беженцы двигались в сторону пункта пограничного перехода «Брузги — Кузница», но, не доходя до КПП, свернули в лес.

Польские власти прокомментировали происходящее. Как отметил пресс-секретарь правящей партии Третьей Речи Посполитой Радослав Фогель, если колонна пройдет границу, количество нелегалов в стране перевалит за отметку в миллион человек. В Госпогранкомитете Белоруссии, в свою очередь, заявляют, что происходящее — результат бесчеловечной и равнодушной политики Варшавы.