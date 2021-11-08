«Тюремное причастие». Объявивший голодовку Михаил Саакашвили исповедовался в заключении

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время заключения в тюрьме принял причастие. Об этом заявил митрополит Николоз Пачуашвили, передает информационный портал «Новости-Грузия».

«Я был в тюрьме, навестил третьего президента Грузии. Он принял святое причастие. Я причастил его кровью и плотью Христовой — крошками хлеба, смоченными в вине», — рассказал священнослужитель.

Митрополит назвал поступок Саакашвили достойным и добавил, что не всякий «сможет его повторить».

«Людям трудно соблюдать пост и вот так, «всухую», держать его 40 дней, исповедаться и причаститься. Это очень большое достижение. Для политиков это была голодовка, а для меня — пост», — прокомментировал он.

Помимо этого, Пачуашвили сравнил Саакашвили с двумя другими грузинскими правителями — царями Давидом Строителем и Дмитрием II Самопожертвователем. Он отметил, что только они смогли выдержать строгий пост длиной в 40 дней и покаяться за свои деяния, находясь на посту государственной службы.

Напомним, что Саакашвили попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Грузинские власти предъявили политику обвинение в незаконном пересечении границы. Ранее суд также признал его виновным по делу о нецелевом расходовании бюджетных средств и заочно приговорил к шести годам заключения.