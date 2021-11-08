«Война в белых перчатках». Историк Жуков высмеял Зеленского за критику Красной армии

День Великой Октябрьской социалистической революции не прошел для президента Украины Владимира Зеленского даром. Вместо поздравлений и торжественных речей уроженец Украинской ССР выступил с критикой в адрес советского руководства, которое в ноябре 1943 года освободило Киев от войск вермахта.
В своем Telegram-канале Зеленский рассказал соотечественникам о «норме для любого государства» — человеческой жизни, к которой СССР и отдельно Ставка Верховного Главнокомандования (СВГК) относились, как «бездушные машины».
«Если речь идет не об одной, а о 500 тысячах жизней? Разве может она [бездушная машина] не заметить полмиллиона человек? Чьего-то мужа или брата. Чьего-то отца, чьего-то сына. Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства — освободить Киев к годовщине Октябрьской революции», — посетовал президент.
Зеленский со скепсисом отнесся к официальной статистке, которая рассказывает более чем о 417 тысячах потерь со стороны Красной армии, и сослался на мнение «ряда историков». Последние доложили украинскому президенту, что на самом деле потерь было в два раза больше, а в боях за Киев и вовсе полегло около 240 тысяч человек (по официальным данным – 30 тысяч).
Особый акцент слуга народа сделал на своих земляках, хотя в битве за Днепр участвовало также несколько сотен тысяч граждан Белорусской ССР (Центральный фронт).
«В боях погибает множество мобилизованных в Украине освобожденных граждан, — цитирует Зеленский советского кинодраматурга Александра Довженко, который во время войны был фотокорреспондентом. — Они воюют в домашней одежде, без всякой подготовки, как штрафные. На них смотрят, как на виноватых. Один генерал смотрел на них в бою и плакал».
По мнению господина Зеленского, солдаты и офицеры форсировали Днепр и брали Киев против своей воли и лишь потому, что были «брошены на верную смерть» СВГК.
«Мы никогда не забудем, какой ценой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от нацистских оккупантов. Освобождение Киева — это история безграничного равнодушия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», — подвел черту президент Украины.
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков воспринимать всерьез подобные трактовки исторических событий не готов. Зеленский, по мнению историка, не совсем ориентируется в реалиях той эпохи и плохо знаком с прошлым страны, в которой родился.
Собеседник «Политики Сегодня» пожелал услышать рассуждения президента Украины о том, как можно вести боевые действия без использования «человекоресурсов».
«Он несет ахинею. Война в белых перчатках не ведется. Все, кто воюют, жертвуют жизнью, в этом и есть смысл армии. Во время Великой Отечественной войны никто не расписывал людей "по группам": кто - украинец, кто — русский, кто — белорус. Вместо этого говорили: "братья — славяне", не разделяя их на несколько народов. Советский народ воевал за свою родину, а теперь Зеленский стремится "лягнуть" советское прошлое и Советский Союз», — обратил внимание Жуков.
Администрация украинского президента действительно все чаще старается дистанцироваться от наследия СССР. Тенденция эта берет начало со знаменитого «ленинопада» — массового сноса памятников Владимиру Ленину, начавшегося в 2013 году после Евромайдана. В 2015 году украинские власти отказались от формулировки «День Победы в Великой Отечественной войне», заменив ее на «День победы над нацизмом во Второй мировой войне».
Несколько недель назад Великую Отечественную войну на Украине «отменили» по инициативе Совета национальной безопасности и обороны страны. Спецслужбы рекомендовали называть конфликт «советско-немецкой войной». Доктор исторических наук Юрий Жуков к таким «преобразованиям» относится категорично.
«Если бы не победы советской армии, самого Зеленского и его соплеменников не было бы в живых. Вот, что ему нужно помнить. Благодари советский народ за свою никому не нужную жизнь», — обратился к Владимиру Зеленскому историк.
В заключение своего поста президент на всякий случай уточнил, что благодарен бойцам Красной армии, освободившим Киев от нацистских захватчиков. Еще через несколько часов Зеленский выложил ролик с возложением цветов в музее освобождения Киева на территории музея-заповедника «Битва за Киев в 1943 году» (село Новые Петровцы Киевской области).