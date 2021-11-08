«Война в белых перчатках». Историк Жуков высмеял Зеленского за критику Красной армии

День Великой Октябрьской социалистической революции не прошел для президента Украины Владимира Зеленского даром. Вместо поздравлений и торжественных речей уроженец Украинской ССР выступил с критикой в адрес советского руководства, которое в ноябре 1943 года освободило Киев от войск вермахта.

В своем Telegram-канале Зеленский рассказал соотечественникам о «норме для любого государства» — человеческой жизни, к которой СССР и отдельно Ставка Верховного Главнокомандования (СВГК) относились, как «бездушные машины».

«Если речь идет не об одной, а о 500 тысячах жизней? Разве может она [бездушная машина] не заметить полмиллиона человек? Чьего-то мужа или брата. Чьего-то отца, чьего-то сына. Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства — освободить Киев к годовщине Октябрьской революции», — посетовал президент.

Зеленский со скепсисом отнесся к официальной статистке, которая рассказывает более чем о 417 тысячах потерь со стороны Красной армии, и сослался на мнение «ряда историков». Последние доложили украинскому президенту, что на самом деле потерь было в два раза больше, а в боях за Киев и вовсе полегло около 240 тысяч человек (по официальным данным – 30 тысяч).

camera.mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Особый акцент слуга народа сделал на своих земляках, хотя в битве за Днепр участвовало также несколько сотен тысяч граждан Белорусской ССР (Центральный фронт).

«В боях погибает множество мобилизованных в Украине освобожденных граждан, — цитирует Зеленский советского кинодраматурга Александра Довженко, который во время войны был фотокорреспондентом. — Они воюют в домашней одежде, без всякой подготовки, как штрафные. На них смотрят, как на виноватых. Один генерал смотрел на них в бою и плакал».

По мнению господина Зеленского, солдаты и офицеры форсировали Днепр и брали Киев против своей воли и лишь потому, что были «брошены на верную смерть» СВГК.

«Мы никогда не забудем, какой ценой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от нацистских оккупантов. Освобождение Киева — это история безграничного равнодушия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», — подвел черту президент Украины.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков воспринимать всерьез подобные трактовки исторических событий не готов. Зеленский, по мнению историка, не совсем ориентируется в реалиях той эпохи и плохо знаком с прошлым страны, в которой родился.

Собеседник «Политики Сегодня» пожелал услышать рассуждения президента Украины о том, как можно вести боевые действия без использования «человекоресурсов».

«Он несет ахинею. Война в белых перчатках не ведется. Все, кто воюют, жертвуют жизнью, в этом и есть смысл армии. Во время Великой Отечественной войны никто не расписывал людей "по группам": кто - украинец, кто — русский, кто — белорус. Вместо этого говорили: "братья — славяне", не разделяя их на несколько народов. Советский народ воевал за свою родину, а теперь Зеленский стремится "лягнуть" советское прошлое и Советский Союз», — обратил внимание Жуков.

Администрация украинского президента действительно все чаще старается дистанцироваться от наследия СССР. Тенденция эта берет начало со знаменитого «ленинопада» — массового сноса памятников Владимиру Ленину, начавшегося в 2013 году после Евромайдана. В 2015 году украинские власти отказались от формулировки «День Победы в Великой Отечественной войне», заменив ее на «День победы над нацизмом во Второй мировой войне».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Несколько недель назад Великую Отечественную войну на Украине «отменили» по инициативе Совета национальной безопасности и обороны страны. Спецслужбы рекомендовали называть конфликт «советско-немецкой войной». Доктор исторических наук Юрий Жуков к таким «преобразованиям» относится категорично.

«Если бы не победы советской армии, самого Зеленского и его соплеменников не было бы в живых. Вот, что ему нужно помнить. Благодари советский народ за свою никому не нужную жизнь», — обратился к Владимиру Зеленскому историк.

В заключение своего поста президент на всякий случай уточнил, что благодарен бойцам Красной армии, освободившим Киев от нацистских захватчиков. Еще через несколько часов Зеленский выложил ролик с возложением цветов в музее освобождения Киева на территории музея-заповедника «Битва за Киев в 1943 году» (село Новые Петровцы Киевской области).