Опубликовано видео с моментом «спасения» Путиным оператора «России-1»

Президент России Владимир Путин уберег оператора «России-1» от падения. Кадры инцидента попали на видео программы «Москва. Кремль. Путин».

Журналист Павел Зарубин объяснил, что оператор во время съемки пятился назад. Глава государства, который направлялся на совещание, заметил, что мужчина может оступиться и упасть.

«Не упади. Не свались там», — предупредил Владимир Путин, обращаясь к мужчине.

Оператор вовремя обернулся и избежал падения. Ему удалось сохранить равновесие и устоять на ногах, уточнил Зарубин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в саммите лидеров АТЭС. Переговоры пройдут 12 ноября, передавал RT.