Цитадель демократов. Почему американский оппозиционер просит политубежища в Белоруссии

Разыскиваемый демократическими властями США американский гражданин просит убежища в Белоруссии, говорится в сюжете госканала «Беларусь 1». Из-за политического преследования Эван Ньюман был вынужден бежать от спецслужб на родине. Но в странах Евросоюза и даже на Украине он так и не получил гарантий своей безопасности.

Привычная картина мира, навязчиво рисуемая крупнейшими американскими СМИ, неустанно освещающими «преступления режима Александра Лукашенко» и насыщенную политическую жизнь Светланы Тихановской, сломалась о поразительный инцидент. Но он остался без внимания CNN, Reuters, Bloomberg и прочих медиа, симпатизирующих Демократической партии США.

Повод для преследования весомый: 6 января 2021 года Ньюман участвовал в протестах у Капитолия и якобы даже ворвался во дворец вместе с другими сторонниками Республиканской партии и лично Дональда Трампа, несогласными с итогами президентских выборов.

Напомним, тогда охранники в здании стреляли в протестующих — несколько человек погибло, однако в списке наиболее разыскиваемых преступников ФБР оказался именно уроженец штата Калифорния Эван Ньюман, который никого не убивал.

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Кара за протест в цитадели демократии

На Ньюмана в США заведено шесть уголовных дел, в том числе по статье «Нападение на полицейского». Следователи утверждают, что его засняли на камеру внутри здания Капитолия в противогазе, когда он «бил и яростно толкал полицейских». Ньюман отрицает обвинения в избиении правоохранителей.

При этом в распоряжении журналистов имеются только те фотографии, что сделаны во время митинга: на них американец красуется в знаменитой красной кепке с предвыборным лозунгом Трампа. Иных доказательств его вины общественности не предоставили.

Спустя почти год после тех событий Федеральное бюро расследований все еще жаждет выследить Ньюмана, по американской привычке пытаясь распространить свою юрисдикцию далеко за пределы страны. Зная о розыске, гражданин США по совету адвоката поехал в Италию, затем в Швейцарию, Германию и Польшу. Судя по всему, Ньюман опасался своей выдачи властями европейских государств по американскому запросу и решил выехать за пределы ЕС.

Так оппозиционер оказался в украинском Житомире. На Украине он провел четыре месяца, но заметил за собой слежку СБУ и почувствовал «не расследование уголовного дела, а политическое преследование».

В Белоруссию Ньюман попал нелегально и был задержан пограничниками 15 августа. Американец попросил защиты. Вероятно, в родную страну он не планирует возвращаться в обозримом будущем — известно, что мужчина продал свой дом в Милл-Вэлли (штат Калифорния) за 1,3 млн долларов.

Преступления против Демпартии

Другому протестующему против власти демократов, 45-летнему Томасу Пурсу, повезло куда меньше — добежать до Минска он не успел и был арестован, чтобы предстать перед судом по обвинению в «пребывании в закрытом здании или на его территории», хулиганстве и «демонстрации или пикетировании» в здании Капитолия.

Примечательно, что на Пурса донес в ФБР «конфиденциальный источник», который якобы видел его на видео штурма в прямом эфире в соцсети. В современном американском обществе, окончательно разделенном полярной двухпартийной системой, подобные ситуации стали нормой.

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Истории Ньюмана и Пурса не удивительны. После митингов у здания Конгресса США спецслужбы развернули целую охоту на бунтовавших «трампистов». Основная обвинительная формулировка — «внутренний терроризм». Ранее «ПС» сообщала, что в основу уголовных дел ложатся данные из Facebook: доказательной базой следствия стали записи и фотографии с места событий, опубликованные в соцсетях.

Митингующих судят не только по статье «Нападение на полицейских», но и за «повреждение государственной собственности». Некоторые сторонники Трампа предстали перед судом незамедлительно, на следующий день после протестов.

Стоит ли говорить, что к многочисленным и не всегда мирным демонстрациям движения Black Lives Matter и даже захвату здания МВД «зелеными» активистами власти отнеслись куда более лояльно: никаких санкций, кроме недолгих арестов и небольших штрафов, не последовало.

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Политолог-американист Малек Дудаков полагает, что уголовные дела против митингующих у Капитолия — попытка поддержать разваливающееся дело «о мятеже» в Минюсте США, обвинить влиятельных республиканцев в организации беспорядков и заодно отвлечь внимание народа от неудачной политики Джо Байдена, рейтинги которого стремительно падают.

«Впрочем, пока это лишь усугубляет кризис доверия американцев к Минюсту и ФБР, чьих жертв — узников шестого января — уже полстраны считает политзаключенными», — добавил Дудаков в Telegram.

История Ньюмана в Белоруссии рискует стать прецедентом, а вынужденный побег американских протестующих в страны СНГ — распространенной практикой.