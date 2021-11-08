Генпрокуратура направила ходатайство в Верховный суд РФ о продлении ареста Фургалу

Генеральная прокуратура просит Верховный суд России продлить на полгода срок заключения под стражей бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и другим фигурантам уголовного дела.

Также ведомство направило ходатайство о рассмотрении дела в Московской области. Защита обвиняемого настаивает на передаче дела в Хабаровск для рассмотрения судом присяжных.

Ранее Московский городской суд продлил до 7 октября арест Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004-2005 годах, сообщал ФАН.