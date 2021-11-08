Защита просит Верховный суд РФ рассмотреть дело Фургала в Хабаровске с участием присяжных

Генпрокуратура обратилась в Верховный суд РФ с просьбой рассмотреть уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Московской области. Сторона защиты настаивает на рассмотрении дела в Хабаровске с участием присяжных.

Верховный суд России сегодня определит, какой суд будет рассматривать дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Защита ходатайствует о судебном заседании в Хабаровске с участием присяжных.

Напомним, что Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004-2005 годах, сам же экс- глава региона свою вину не признает. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».