Украина больше не представляет интереса для США, которые признали Россию серьезным центром силы на мировой арене. Такое мнение выразил журналист Андрей Головачев.

По его словам, третья мировая война не начнется из-за Украины. Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли признал, что в мире существуют три центра силы: США, Россия и Китай.

«Что это означает для Украины и для мировой безопасности в целом?» — задался вопросом журналист.

Репортер убежден, что многополярный мир — это промежуточный этап. В результате, подчеркнул Головачев, мир придет к новому порядку: однополярному или биполярному.