В Мурманской области ввели QR-коды для посещения торговых центров

Власти Мурманской области приняли решение распространить систему использования QR-кодов на работу торговых центров и салонов красоты. Такое заявление сделал губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании, сообщает РИА Новости.

«С 11 ноября QR-коды распространяются на посещение соляриев, саун, бань, салонов красоты, работу торговых и торгово-развлекательных центров», — заявил он.

Глава региона добавил, что возможность посещения продуктовых магазинов внутри подобных комплексов сохранится.

Чибис также отметил, что система QR-кодов уже доказала свою эффективность. Более того, он подчеркнул, что подобные меры дают возможность людям, которые «ответственно подошли к своему здоровью и безопасности окружающих», постепенно возвращаться к обычной жизни.

Также губернатор сообщил, что с введением QR-кодов в Мурманской области число привитых в регионе выросло в два раза. К началу ноября 58% жителей уже прошли полный курс вакцинации.

Ранее стало известно о введении антиковидных паспортов для школьников в Тыве. Местные власти заявляют, что данная мера позволит усилить мониторинг заболеваемости среди семей учеников.