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Беда не приходит одна. Почему ЕС не хватило денег на помощь Германии

Беда не приходит одна. Почему ЕС не хватило денег на помощь Германии

Летние наводнения в Германии обнажили серьезный пробел в бюджете Евросоюза. Оказывается, в Фонде солидарности, созданном ЕС специально для поддержки стран после стихийных бедствий, заложена слишком маленькая сумма. Об этом сообщил немецкий телеканал N-TV.

Напомним, в середине июля из-за затяжных дождей на западе ФРГ из берегов вышли семь рек. Потоками воды были уничтожены здания, дороги, мосты и системы газоснабжения в федеральных землях Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Саксония. Жертвами наводнения стали более 180 человек.

По данным правительства, природный катаклизм стал крупнейшим в истории современной Германии, причинив стране рекордный ущерб в размере €29,2 млрд. Экономические потери оказались в несколько раз больше, чем от наводнений 2002 и 2013 годов, признанных в свое время сильнейшими за последние 100 и 500 лет соответственно.

Для борьбы с последствиями Берлин обратился за финансовой поддержкой в Фонд солидарности ЕС, однако к тому моменту средств там уже почти не осталось. Организация располагала только €40,7 млн, хотя в среднем туда закладывается около €1,3 млрд ежегодно. Дело в том, что деньги в случае ЧС получают не только европейские государства, которые, собственно, и пополняют фонд, но и третьи страны.

В этом году из-за обилия природных катастроф в мире, без должной материальной помощи осталась не только ФРГ. В похожей ситуации оказались и другие члены ЕС: Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Австрия. Они также пострадали от июльских наводнений.

«Это невыносимое положение вещей, когда ЕС по-прежнему не может помочь людям в странах, пострадавших от наводнения летом», — возмутился депутат Европарламента от немецкой партии «Союз 90/Зеленые» Расмус Андресен.

На фоне «изменений климата» в мире политик он призвал европейцев готовиться к новым разрушительным стихийным бедствиям не только морально, но и материально. Чтобы не столкнуться с проблемой нехватки финансов в будущем, Андерсен предложил странам ЕС заложить в Фонд солидарности на предстоящий 2022 год более крупную сумму. Правда, какую именно — не уточнил.