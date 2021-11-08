Помощник госсекретаря США Критенбринк встретился с японским дипломатом Итикавой

Глава департамента Северной Америки МИД Японии Кэйити Итикава провел встречу с помощником государственного секретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком. Переговоры прошли в Токио.

Это была первая поездка американского политика в Японию после вступления в должность. Он работает в Госдепартаменте США с сентября 2021 года.

Стороны обсудили сотрудничество между Токио и Вашингтоном, укрепление союзнических отношений и вопросы «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», информирует РИА Новости со ссылкой на МИД Японии.

Дэниел Критенбринк пробудет в Японии до 10 ноября. У него запланированы встречи с высокопоставленными чиновниками. Затем американец поедет в Сеул.