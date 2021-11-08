Дипломат Рябков ответил на вопрос о возможных переговорах Путина и Байдена

Власти России и США пока не обсуждают сроки проведения возможных переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

Дипломат Рябков ответил журналистам РИА Новости на вопрос о саммите Путина и Байдена. Он назвал контакты президентов сложнейшим вопросом с точки зрения подготовки. В МИД России пока даже близко нет понимания, в каком формате и каких временных рамках могут состояться следующие переговоры Путина и Байдена.

Однако в Сети информации об этом меньше не становится. Это подтвердил и Рябков.

«Я отмечаю, что подобного рода публикаций и информационных вбросов действительно стало больше. Но никакого на данном этапе обсуждения параметров такой встречи, тем более сроков ее проведения — нет», — говорится в его комментарии.

Ранее об этом вопросе высказался и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в Москве и Вашингтоне понимают необходимость переговоров на высшем уровне.