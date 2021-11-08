Вооруженный ножом злоумышленник напал на сотрудника комиссариата во Франции

Мужчина с ножом по неустановленным причинам напал на сотрудника комиссариата. Инцидент произошел во французском городе Канн. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Полицейским удалось оперативно нейтрализовать преступника. В результате нападения пострадавший получил ножевые ранения. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Похожее происшествие случилось ранее в здании комиссариата во французском Реюньоне. Вооруженный ножом мужчина напал на посетительницу ведомства, сообщало Федеральное агентство новостей.