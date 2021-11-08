«Он чокнутый». Трамп заподозрил Болдуина в намеренном убийстве оператора из Украины

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что актер Алек Болдуин намеренно выстрелил в украинку Галину Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» несколько недель назад. Женщина работала оператором кинокартины с Болдуином в главной роли. Врачам не удалось спасти ее после ранения.

Выступая в эфире The Chris Stigall Podcast, Трамп назвал американского актера «чокнутым» и признался, что «давно наблюдал» за Алеком Болдуином. Экс-президент допустил, что комик стрелял в Хатчинс зная, что его пистолет заряжен боевыми патронами.

«С ним что-то не так, — заявил республиканец. — Я наблюдал за ним в течение многих лет. Он ввязывался в драки с репортерами. Обычно, когда случаются подобные инциденты, по моему мнению, такие люди имеют к этому какое-то отношение. <…> Каким бы трагичным не был инцидент, он означает, что человек [Болдуин] знал людей, которые заботятся об оборудовании, оружии и обо всем остальном. Если пистолет был заряжен, что странно, может быть, он его зарядил».

Некоторые интернет-пользователи из США встали на сторону голливудского актера, однако нашлись и те, кто поддержал версию Дональда Трампа. В частности, сторонники Республиканской партии обратили внимание, что если бы «героем» похожей ситуации стал американский консерватор, то «каждый псих в Голливуде стал бы укорять его по поводу контроля над оружием».

В противоположном лагере намекнули, что Трамп просто «мстит» Болдуину за его пародии. Актер нередко высмеивал бывшего главу Белого дома в юмористической передаче Saturday Night Live.

Global Look Press / Armando Gallo/Arga Images

Погибшая Галина Хатчинс была родом из Украины. В 2015 году она окончила Американский институт кино, после чего стала одним из самых востребованных кинооператоров в США. Также во время стрельбы 22 октября Болдуин ранил режиссера фильма Джоэла Соуза.