Экс-министр энергетики России Сергей Шматко скончался на 56-м году жизни

Бывший министр энергетики РФ и президент ООО «Артпол холдинг» Сергей Шматко умер в 55 лет после заражения COVID-19.

Неделю назад экс-чиновника госпитализировали с коронавирусом. Врачи боролись за его жизнь, но победить болезнь не удалось. Мужчина скончался в реанимационном отделении больницы.

Сергей Шматко родился в 1966 году в Ставрополе. Должность министра энергетики он занимал с 2008 по 2012 год. После чего являлся спецпредставителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.