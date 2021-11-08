Пятое колесо. Депутатам не хватило кабинетов в Госдуме из-за «Новых людей»

Депутатам стало тесно в здании на Охотном ряду, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

Из-за появления пятой фракции (речь идет о партии «Новые люди») и новых комитетов (теперь их 32 вместо 26) не всем парламентариям хватило кабинетов, положенных по статусу — с приемными и комнатами для помощников. Без просторных рабочих мест остались некоторые председатели комитетов и их заместители. Кабинеты «обычных» депутатов им не подходят.

Начальников в Госдуме VIII созыва действительно стало больше аж на 40 человек. Пространство ограничено, а «все интересны нужно сразу учесть», говорит источник, близкий к ГД. Другой осведомленный собеседник газеты опроверг информацию и подчеркнул, что кабинеты уже закреплены за всеми депутатами — они могут въехать туда сразу, «а там, где есть отдельные пожелания, в течение полугода их реализуют».

И все же некоторых парламентариев пришлось «выселить» из здания Совета труда и обороны — комитет по культуре будет заседать в Доме Союзов, а комитет по международным делам переехал в Троекуровские палаты.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Примечательно, что к началу работы нового созыва 50 кабинетов на Охотном ряду нуждались в ремонте. Поправить ситуацию обещали к 8 ноября. К этому же сроку пообещал разобраться с вынужденным уплотнением координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев, недовольный тем, что не у всех его коллег кабинеты по 34 кв.м, как положено по норме. Справедливости ради отметим, что многие россияне живут в квартирах такого метража и не жалуются.

«Хотя надо сказать: не место красит человека и вопрос не в кабинетах. В Думе есть много депутатов с красивыми кабинетами, которые ни слова не сказали», — добавил коммунист.

У фракции ЛДПР в большинстве своем остались все те же самые рабочие места, что и были. В «СР — За правду» признались, что по разным причинам заехали еще не все депутаты — где-то не успели выехать прежние слуги народа, где-то делали ремонт.

Ранее в Госдуме выражали недовольство питанием, маленькой зарплатой и ранним подъемом. Подробнее — в нашей статье.