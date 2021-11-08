Зеленский: освобождение Киева от фашистов в 1943 продемонстрировало равнодушие властей СССР

Освобождение Киева к годовщине Октябрьской революции являлось прихотью советского руководство. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что освобождение Киева от фашистов в 1943 году якобы продемонстрировало равнодушие властей СССР. Советские руководители тогда не подумали о жизнях порядка 500 тысяч человек.

«Жизнь человека — наивысшая ценность для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек — просто горючее. А если речь идет не об одном, а о 500 тысячах жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства — освободить Киев к годовщине Октябрьской революции», — говорится в публикации украинского лидера.

Войска Украинского флота и отдельная чехословацкая бригада взяли Киев под свой контроль 6 ноября 1943 года. Эта дата считается днем освобождения Киева от фашистов. Для помощи правобережной Украине был создан плацдарм.