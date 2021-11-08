Украинский депутат предупредил о жестких мерах Москвы из-за действий Киева в Донбассе

Масштабное наступление в Донбасс чревато для Украины крахом. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Олег Волошин.

Парламентарий от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» уверен, что Россия не оставит без ответа попытки развязать большую войну. По словам Волошина, со стороны Москвы непременно последует «уничтожающая» реакция.

«Большая война — это крах. Попытка масштабного наступления на Донбассе вызовет уничтожающий удар по Украине», — сказал депутат Рады в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также украинский парламентарий предположил, что Запад уже получил предупреждение от России о готовности пойти до конца. Волошин уточнил, что в ответ на попытку разместить американских морпехов под Харьковом Россия сама возьмет эту территорию.