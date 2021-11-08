Захарова: участники нормандских переговоров игнорируют предложения Москвы

Участники нормандских переговоров по Донбассу не отреагировали на предложение Москвы обсудить перед встречей итоговый документ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участники «нормандского формата» проигнорировали призыв России провести обсуждение итогового документа, который могут предложить сторонам для реализации.

«Москва каждый раз говорит: прежде чем проводить эти встречи, … нужно просчитать, какой будет итог. Не с точки зрения того, будет ли он приятен кому-либо или нет», — отметила Захарова на телеканале «Россия-1».

По словам официального представителя МИД РФ, чтобы избежать бесполезных встреч, нужен конкретный результат. Поэтому Москва выступила с предложением рассмотреть итоговый документ.