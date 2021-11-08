Брат красноярского экс-министра получил условный срок за посредничество во взятке

Брат бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова Юрий приговорен к пяти годам условно за посредничество во взятке. Об этом сообщает прокуратура региона.

Сообщается, что суд Советского района Красноярска вынес вынес приговор по уголовному делу в отношении Юрия Маслодудова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК «посредничество во взяточничестве».

«С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере двукратной суммы взятки», — заявили в прокуратуре.

Следственный комитет информирует, что дело в отношении подозреваемого в получении взятки находится на стадии предварительного расследования.

Министром лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов был в 2018–2020 годы. После отставки в сентябре минувшего года он был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он покрывал лесозаготовительную компанию ООО «Краслесторг», учредителями которой являлись знакомые его брата, а руководил ей фактически сам брат. Учредители за два года передали брату министра более 7 миллионов рублей, половину из которых он передал Димитрию Маслодудову.