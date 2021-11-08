Армения высоко оценила роль российских миротворцев в Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян отметил роль российских миротворцев в обеспечении безопасности в Нагорном Карабахе.

Политик заявил в эфире «Общественного телевидения Армении», что в Ереване высоко оценивается деятельность российских миротворцев. Пашинян подчеркнул, что они играют ключевую роль в обеспечении безопасности.

Он отметил, что война прекратилась подписания трехстороннего заявления главами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. Пашинян подчеркнул роль России и усилия президента России Владимира Путина.

Армянский премьер при этом отметил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается не полностью. Об этом также заявляли миротворцы. Он выразил надежду, что будет проведено должное расследования этих случаев.