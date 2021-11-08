Генштаб Белоруссии отметил нежелание Москвы и Минска начинать войну

Россия и Белоруссия никогда не будут инициировать военные действия. Такое заявление сделал первый замначальника Генштаба ВС Белоруссии Игорь Король.

Объясняя цели новой Военной доктрины белорусско-российского Союзного государства, Король сделал акцент на том, что Москва и Минск никогда не были агрессорами.

«Мы готовы защищать свою страну, свой народ, но мы никогда не развяжем войну и не пойдем завоевывать что-то там», — отметил белорусский военный в интервью телеканалу СТВ.

С его слов, оппоненты начали определенные военные приготовления, но не нужно драматизировать ситуацию. По мнению Короля, власти Варшавы сильно раздувают тему о миграционном кризисе, чтобы перенести внимание своих граждан от внутренних проблем.

Замглавы генштаба подчеркнул, что в Минске не будут поддаваться на провокацию с «бряцанием оружием». Военные Белоруссии будут выполнить только поставленные задачи.