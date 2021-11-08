Генштаб Белоруссии заявил об отсутствии беспокойства из-за наращивания сил НАТО у границ

Минск отмечает наращивание военных сил у границ Белоруссии со стороны определенных членов НАТО. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Белоруссии Игорь Король.

Происходят определенные приготовления со стороны оппонентов, заявил Король. При этом он призвал не драматизировать ситуацию.

«Руководство сопредельных стран, на мой взгляд, таким образом пытается оторвать свое население от глубочайшего экономического и политического кризиса», — полагает он.

Раздувание заявлений Польши о тяжелом положении на границе из-за мигрантов являются попыткой отвлечь собственное население от внутренних политических и экономических проблем, отметил Король. По его словам, отдельные «горячие головы» могут вынашивать агрессивные планы, но вряд ли кто-то из НАТО решится на нападение