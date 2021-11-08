Захарова: США могут наладить отношения с Россией в случае принятия практических шагов

Вашингтон должен предпринять шаги, чтобы разблокировать ситуацию, которая завела в тупик отношения Вашингтона с Москвой, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова таким образом ответила на вопрос, существует ли вероятность, что удастся решить кризис виз и разобрать другие проблемы с США. Официальный представитель российского МИД заявила, что это не вероятность, а четкое задание, с которым заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд улетела из России.

Представитель российского министерства подчеркнула, что Вашингтону необходимо предпринимать некоторые практические шаги, если он хочет двигаться дальше, в будущее двусторонних нормальных отношений. Захарова сделала соответствующее заявление во время программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».