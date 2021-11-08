Глава Сбербанка Греф: ужесточение монетарной политики может привести к дефолту

Ужесточение монетарной политики главными денежными регуляторами может стать причиной дефолта в некоторых государствах и компаниях, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Греф отметил, что при этом в данный момент неизвестно, насколько системной является эта угроза, потому что при учете инфляции ключевые мировые ставки продолжат быть отрицательными. Глава Сбербанка поделился соответствующим заявлением во время беседы с РИА Новости.

По информации Института международных финансов, мировой долг в течение прошлого квартала достиг исторически максимальных показателей в 296 триллионов долларов. Многие специалисты и финансовые регуляторы говорят об угрозе глобального экономического кризиса. Банк России в сентябре опубликовал документ, в котором названы три альтернативных сюжета развития экономики.