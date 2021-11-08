Меркель заявила о победе Германии над миграционным кризисом 2015 года

Германия справилась с последствиями кризиса миграции 2015 года. Об этом заявила и.о. канцлера государства Ангела Меркель.

Ранее на пике миграционного кризиса в 2015 году Меркель сказала фразу, которая стала культовой: «Мы справимся с этим». При этом некоторые политические эксперты заявляли, что Германия не в силах «переварить» такое количество мигрантов.

«Да, мы справились», — сказала и.о. канцлера Германии в интервью Deutsche Welle.

Однако она добавила, что преодоление кризиса прошло не гладко. Меркель вспомнила о трагических событиях, которые произошли в новогоднюю ночь в Кельне. Тогда толпы мигрантов нападали на женщин.

Также Меркель отметила, миграционный кризис был для нее самым большим вызовом в должности канцлера Германии. При этом Европе необходимо создать единую систему предоставления беженцам убежища, подчеркнула политик.