Президент США Джо Байден отказался от принципа «Америка на первом месте». Об этом заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Байден, как отметил Салливан, считает, что тезис про лидерство США ставит их на последнее место. Политика главы Белого дома по отношению к Европе разительно контрастирует с действиями Трампа.

Представитель администрации США в качестве примера привел успешное разрешение споров между компаниями Boeing и Airbus. Также он отметил создание схемы взаимодействия США и Европы для противостояния Китаю.

Принцип «Америка на первом месте» был сформулирован после Первой мировой войны. Он подразумевает политику невмешательства и изоляционизм. Его сторонниками были также президенты Джон Кеннеди и Джеральд Форд.