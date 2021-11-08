Девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии экс-президента Грузии

Депутат Рады и девушка бывшего грузинского лидера Елизавета Ясько сообщила, что Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии. Экс-президент Грузии в тюрьме объявил голодовку 1 октября.

Личный врач и юристы Саакашвили заявляли, что состояние здоровья политика оценивается как критическое. По их словам, бывшему президенту Грузии необходима госпитализация за пределами тюрьмы. Медик также сообщил, что Саакашвили может через несколько часов впасть в кому, потерять сознание или умереть.

Ясько отметила, что Саакашвили отказался от любого тестирования, переливания крови и принятия медикаментов. По словам девушки экс-президента Грузии, политик принимал только медикаменты, которые нужны для его жизнедеятельности. Депутат Рады подчеркнула, что только это позволило Саакашвили держаться. Ясько призвала грузинское правительство немедленно перевести политика в частную больницу.