Общественник Данюк обвинил США в провокации при заходе кораблей в Черное море

Член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал заход в Черное море военных кораблей США.

Данюк заявил, что этот заход американских кораблей является очередной попыткой накалить обстановку в Черном море. По словам общественника, Вашингтон и Лондон пытаются показать Москве, что она не полноправная хозяйка Черного моря. Он также отметил, что заходы кораблей США являются не единичными случаями, а целенаправленной стратегией.

«Это целенаправленная попытка играть на наших нервах», — прокомментировал Данюк во время беседы с RT.

Общественник отметил, что министр обороны России Сергей Шойгу выступил как дипломат. По словам Данюка, глава Минобороны дипломатично дал всем понять, что Москва понимает, какую цель преследуют корабли НАТО во время заходов в акваторию Черного моря. Однако Россия воспринимает все провокации как угрозы национальной безопасности, подытожил Данюк.