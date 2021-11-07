Комедию Евгения Пригожина «16-й» о выборах в США посмотрели десятки тысяч россиян

Технический показ фильма-исповеди российского бизнесмена Евгения Пригожина «16-й» состоялся на официальном портале проекта https://16film.ru/.

Фильм успело посмотреть большое количество зрителей, которые оставили восторженные отзывы в комментариях. Задумка авторов картины оказалась настоящей неожиданностью для пользователей Сети.

Многие ждали, что им представят документальный фильм, однако проект оказался комедийным. Идея ленты пришлась зрителям по душе, они отметили по-настоящему остроумное исполнение и похвалили игру актеров.

Изначально показать фильм на большом экране планировали в Нью-Йорке. Премьера была назначена на 3 ноября, однако так и не состоялась – американский кинотеатр Film Society of Lincoln Center, не объяснив причины, принял решение об отмене показа. Спустя два дня посмотреть фильм американским зрителям не позволили полицейские, которые силой выгоняли людей из зрительного зала. В Сети пришли к выводу, что срыв премьерного показа имел политическую подоплеку.

Напомним, официальный трейлер ленты 26 октября анонсировал фильм-исповедь о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США. Создатели «16-го» в описании фильма заявили, что правда о событиях 2016 года настолько шокирующая и невероятная, что поверить в нее по-настоящему сложно.