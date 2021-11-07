Полковник Литовкин: российский боеприпас-беспилотник неприятно удивит США

Новый интеллектуальный боеприпас-беспилотник со сбрасываемыми крыльями станет неприятным сюрпризом для США, считает военный обозреватель, полковник в отставке ТАСС Виктор Литовкин.

Новый боеприпас запатентовал Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина. Ракета способна выполнять полет с огибанием поверхности благодаря дополнительным крыльям. При полете на предельной высокой скорости крылья сбрасываются.

Новая разработка объединяет в один сразу два беспилотных боеприпаса, отметил в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» полковник в отставке Виктор Литовкин. Каждая модификация может выполнять разные задачи. Он назвал боеприпас беспилотной ракетой-трансформером. Специалист отметил, что новинка на вооружении ВС РФ может оказаться неприятным сюрпризом для потенциальных противников Москвы.

«Если все сложится удачно, и этот боеприпас будет принят на вооружение, он сможет стать неприятным сюрпризом для всех потенциальных противников нашей страны, вплоть до США», — подчеркнул Литовкин.

Ранее генеральный директор и конструктор «ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов сообщил, что крылатая противокорабельная ракета «Оникс» прошла унификацию для разных носителей и «научилась» поражать как надводные, так и наземные цели.