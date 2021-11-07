Меркель не планирует заниматься политикой после ухода с поста канцлера

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что не намерена заниматься политикой после ухода с поста. Об этом глава немецкого правительства рассказала в интервью Deutsche Welle.

Меркель отметила, что после отставки собирается немного отдохнуть, отметив, что будет «читать и спать». После этого она примет решение о том, чем займется в дальнейшем.

«Что же касается вопроса о том, чем я займусь… Политикой я больше заниматься не буду», — заявила Меркель.

И.о. канцлера ФРГ призналась, что в течение многих лет полностью концентрировалась на повестке дня и вынуждена была всегда оставаться наготове. Меркель уточнила, что поймет, что ей хочется делать, только через пару месяцев.

Ранее Меркель получила медаль Вальтера Ратенау за выдающиеся достижения в сфере политики. В ходе торжественной церемонии профессор Кристофер Кларк обратился к И.о. канцлера, отметив, что она воплощает современную историю Германии и международной политики.