Чешский депутат Бенешик назвал отношения Праги и Москвы ужасными

Москва и Прага могут быть партнерами, но газопровод «Северный поток — 2» является «сложной проблемой». Об этом заявил чешский депутат Ондржей Бенешик.

Парламентарий и претендент на пост глава МИД Чехии прокомментировал перспективы отношений с Россией в интервью Forum24. По мнению Бенешика, основные стратегические и политические интересы должны реализовываться на уровне Евросоюза и НАТО. Депутат вспомнил и о «Северном потоке — 2».

«Стоит признать, что для Германии стремление к диверсификации энергетических поставок означает совсем не то, что для стран Центральной Европы», — подчеркнул парламентарий.

Бенешик охарактеризовал газопровод как сложную проблему и назвал отношения России с Чехией ужасными. Депутат отметил, что Германии нужно было снизить свою энергетическую зависимость от арабских стран, но у Праги «все наоборот».

«Северный поток — 2» проходит последнюю процедуру перед вводом в эксплуатацию. Оператору газопровода осталось получить сертификацию немецкого регулятора.