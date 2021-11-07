Мороженое для веганов начали выпускать в Екатеринбурге

Екатеринбургский хладокомбинат №3 запустил производство мороженого для веганов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Новый десерт, получивший название Vegaice, недавно начал выпускаться в России. Однако в перспективе у производителя начать поставлять свою продукцию в Китай, Монголию, Азербайджан, Казахстан.

«Десерт для веганов — это сладкий взбитый замороженный продукт без ингредиентов животного происхождения. Такие десерты могут быть изготовлены на растительном молоке: кокосовом, миндальном, соевом», — рассказала главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина в интервью изданию «Коммерсантъ».

По ее словам, мороженое соответствует растущему спросу населения на продукты ЗОЖ, хотя в России на долю покупок таких десертов приходится пока что менее 0,01% от общего объема производства подобной продукции. Но со временем интерес к веганскому мороженому в стране может вырасти, считает Уткина.