Жительница Новосибирска потеряла 8 килограммов после коронавируса

Жительница Новосибирска Екатерина Васильева перенесла коронавирус в легкой форме, однако после похудела на восемь килограммов.

После восстановления от заболевания сибирячка начала чувствовать привкус нефти во время употребления практически всех продуктов, при этом запахи она начала воспринимать как бензин. Из-за такого последствия женщина может есть только гречневую кашу и черный хлеб.

«Макароны, кофе, апельсины, бананы, колбаса и сыр с запахом нефти и тухлятины. Даже духи тоже стали с "ароматом" нефти. Даже листва на улице пахла так же. И вот так уже третью неделю. Во рту стал постоянно появляться этот привкус», — цитирует слова женщины портал HГC.

По словам медицинских специалистов, подобную проблему можно решить с помощью тренировки обоняния. Врачи порекомендовали пациентке нюхать продукты, имеющие резкий запах, такие, как чеснок, гвоздика и корица.

Ранее психиатр, доктор медицинских наук Андрей Шмилович сообщил, что пандемия коронавируса внесла немалые изменения в жизнь общества: значительно возросло количество психических расстройств, появилось больше людей с паранойей.