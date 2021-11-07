Трусова не примет участие в этапе Гран-при Японии

Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова не полетит на этап Гран-при в Токио.

Российская фигуристка пропустит этап из-за восстановления, которое связано с травмой ноги, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, на прошлом этапе Гран-при в США россиянка победила — 17-летняя фигуристка исполнила произвольную программу с одним лутцем. Серебро завоевала еще одна подопечная Этери Тутберидзе — Дарья Усачева.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова обошла Трусову в зачете серии Гран-при нынешнего сезона после трех стартов из шести.